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БК «Пари-Матч» стала официальным букмекером «Ростова»

14 июля 2017, пятница. 12:40. Ставки

Букмекерская компания «Бетринг», с 13 июля работающая под брендом «Пари-Матч», вошла в число спонсоров «Ростова», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт рассчитан до конца сезона-2017/18. По условиям соглашения логотип букмекера будет размещен на игровой форме «Ростова».

«Мы искренне рады поддержать своих земляков в этот не самый простой для команды период. Нас объединило совместное стремление добиваться высоких целей, желание работать и совершенствоваться и, самое главное, прославлять наш спортивный край. Убеждён, новое сотрудничество принесёт только положительные эмоции», — заявил Анатолий Мережко, генеральный директор ООО «Бетринг».

«Очень приятно, что такая стремительно развивающаяся компания стала нашим спонсором на новый сезон. Благодарны всем руководителям компании «Пари-Матч» за оперативность и чёткость в переговорах. Нам приятно видеть партнёров, заинтересованных в нашем клубе и верящих в его спортивные успехи. «Ростов» готов реализовать все общие инициативы и расширять сотрудничество», — отметил Павел Лощилов, генеральный директор ФК «Ростов».

Источник: Официальный сайт ФК "Ростов" Сообщить об ошибке
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