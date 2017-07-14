БК «Пари-Матч» стала официальным букмекером «Ростова»

Букмекерская компания «Бетринг», с 13 июля работающая под брендом «Пари-Матч», вошла в число спонсоров «Ростова», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт рассчитан до конца сезона-2017/18. По условиям соглашения логотип букмекера будет размещен на игровой форме «Ростова».



«Мы искренне рады поддержать своих земляков в этот не самый простой для команды период. Нас объединило совместное стремление добиваться высоких целей, желание работать и совершенствоваться и, самое главное, прославлять наш спортивный край. Убеждён, новое сотрудничество принесёт только положительные эмоции», — заявил Анатолий Мережко, генеральный директор ООО «Бетринг».



«Очень приятно, что такая стремительно развивающаяся компания стала нашим спонсором на новый сезон. Благодарны всем руководителям компании «Пари-Матч» за оперативность и чёткость в переговорах. Нам приятно видеть партнёров, заинтересованных в нашем клубе и верящих в его спортивные успехи. «Ростов» готов реализовать все общие инициативы и расширять сотрудничество», — отметил Павел Лощилов, генеральный директор ФК «Ростов».