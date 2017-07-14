Winamax стала спонсором французского футбольного клуба «Анже»

Французская лицензированная компания онлайн-гемблинга Winamax заключила спонсорское соглашение с футбольным клубом «Анже», выступающим во французской Лиге 1. Контракт рассчитан на два года и вступит в силу с ближайшего сезона-2017/18.

По условиям сделки логотип оператора появится на игровой форме одного из старейших футбольных клубов Франции.

Компания также будет официальным партнёром по ставкам футбольного клуба «Анже» и получит право на размещение рекламы на стадионе команды в дни проведения домашних матчей.