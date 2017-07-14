Букмекеры назвали фаворита РФПЛ сезона-2017/18

Завтра, 15 июля, тремя матчами стартует первый тур Российской футбольной Премьер-Лиги сезона-2017/18. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.

Аналитики считают главным фаворитом «Зенит» (2.20). Также в число основных претендентов входят «Спартак» (3.54), ЦСКА (3.92) и «Рубин» (8.70) (см. все коэффициенты).

Ниже оцениваются шансы «Краснодара» (31.0), «Ахмата» (36.0) и «Локомотива» (56.0). Следом идут «Динамо» (169.0), «Ростов» (176.0) и «Уфа» (999.0). На победу одной из оставшихся команд предлагают поставить за 1000.0.