Букмекеры оценили шансы «Анжи» отобрать очки у ЦСКА в первом туре РФПЛ

Сегодня, 15 июля, в матче первого тура РФПЛ встретятся «Анжи» и ЦСКА. Начало — в 20:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом ЦСКА и предлагают поставить на московский клуб за 1.54. Шансы «Анжи» на победу оценены коэффициентом 7.50. Поставить на ничью можно за 4.10, а на то, что махачкалинцы не проиграют — за 2.58. (см. все коэффициенты на матч)



По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.43, а на ТМ 2,5 гола — за 1.63.



Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 2.50. Самые вероятные авторы голов — Витиньо (2.30) и Аарон Оланаре (2.50).