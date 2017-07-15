Букмекер STS стал новым спонсором футбольной команды «Ягеллония» из Польши

Польский букмекер STS стал новым спонсором футбольной команды «Ягеллония», которая выступает в чемпионате Польши. Соглашение вступит в силу с сезона-2017/18 и будет рассчитано на два года.

Логотип STS появится на лицевой стороне футболок «Ягеллонии». Также оператор сможет размещать рекламу на стадионе клуба в дни проведения домашних матчей. Кроме того, букмекер организует и будет управлять специальной фан-зоной на некоторых домашних матчах клуба.

По итогам минувшего сезона «Ягеллония» заняла второе место в чемпионате Польши.