Волейболистки сборной России победят Нидерланды на Гран-при, убеждены эксперты

16 июля в матче Мирового Гран-при по волейболу сыграют женские сборные России и Нидерландов. Начало игры — в 20:10 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу команды Нидерландов за 2.36. Шансы России оценены в 1.65 (см. все коэффициенты).



Коэффициент на победу россиянок с форой "-1,5 партии" — 2.20, а на победу Нидерландов с форой "+1,5 сета" — 1.64.



Наиболее вероятным результатом матча букмекеры видят поражение сборной Бельгии в четырёх партиях (4.04). Поставить на победу России 3:0 можно за 4.54, коэффициент на выигрыш россиянок в пяти сетах — 4.90.