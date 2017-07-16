Букмекеры: «Ахмат» выиграет у «Амкара» в Грозном на глазах Роналдиньо

Сегодня, 16 июля, в матче первого тура РФПЛ встретятся «Ахмат» и «Амкар» Начало — в 21:30 мск. Игру посетит легенда футбола Роналдиньо.



Букмекеры считают «Ахмат» фаворитом и предлагают поставить на грозненцев за 1.76. Шансы «Амкара» на победу оценены коэффициентом 5.70. Поставить на ничью можно за 3.54. (см. все коэффициенты на матч)



По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.65, а на ТМ 2,5 гола — за 1.54.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 2.38. Самые вероятные авторы голов — Беким Балай (2.77) и Магомед Митришев (3.72).

Роналдиньо едет в Грозный. Обзор дня О последних трансферных событиях в России и Европе читайте в обзоре главных новостей дня.