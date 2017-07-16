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Букмекеры: «Ахмат» выиграет у «Амкара» в Грозном на глазах Роналдиньо

16 июля 2017, воскресенье. 13:30. Ставки

Сегодня, 16 июля, в матче первого тура РФПЛ встретятся «Ахмат» и «Амкар» Начало — в 21:30 мск. Игру посетит легенда футбола Роналдиньо.

Букмекеры считают «Ахмат» фаворитом и предлагают поставить на грозненцев за 1.76. Шансы «Амкара» на победу оценены коэффициентом 5.70. Поставить на ничью можно за 3.54. (см. все коэффициенты на матч)

По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.65, а на ТМ 2,5 гола — за 1.54.

Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 2.38. Самые вероятные авторы голов — Беким Балай (2.77) и Магомед Митришев (3.72).

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Ставки
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