БК «Леон» стала титульным спонсором ФК «СКА-Хабаровск»

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» в нынешнем сезоне РФПЛ будет выходить на матчи чемпионата в футболках с логотипом нового титульного спонсора – букмекерской компании «Леон».



Букмекер в рамках своей стратегии по поддержке российского спорта продолжает расширять присутствие бренда в российском профессиональном футболе. «СКА-Хабаровск» заинтересовал компанию в контексте возможного сотрудничества сразу после своего выхода из ФНЛ в Премьер-Лигу.



«Спустя почти десять лет в РФПЛ наконец-то снова будет представлен дальневосточный регион, чему наша компания очень рада – ведь появилась прекрасная возможность заявить о себе миллионам местных поклонников футбола. «СКА-Хабаровск» сейчас – безоговорочный флагман футбола в этом регионе России. Команду буквально боготворят не только в Хабаровске, но и во многих других городах Дальнего Востока. Замечательно, что переговоры о сотрудничестве с руководством клуба прошли профессионально, соглашение было достигнуто быстро», — сообщила пресс-секретарь БК «Леон» Алёна Шеянова.



БК «Леон» на данный момент является спонсором четырёх российских футбольных клубов – помимо «СКА-Хабаровск» это «Зенит» из Санкт-Петербурга, екатеринбургский «Урал» и самарские «Крылья Советов».