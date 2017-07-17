Фанат «Сити» выиграл £ 2 тыс., поставив 7 лет назад на переход Руни в «Эвертон»

Болельщик «Манчестер Сити» выиграл £ 2 тыс., поставив на следующий клуб нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни семь лет назад. 33-летний Джордон Фосетт в 2010 году указал, что следующей командой в карьере Руни станет «Эвертон». В июле британец вернулся в стан «ирисок».

«В то время были слухи о том, что Уэйн перейдёт в „Ман Сити“ или „Барселону“. Но я был уверен, что в „Сити“ он не окажется. И поставил £ 20 на „Эвертон“.

Я положил купон в коробку, но потом он пропал. Я перевернул дом вверх дном, чтобы найти купон, когда Уэйн перебрался в «Эвертон». Мой брат смеялся, а мне было не до смеха — это большие деньги! Это была моя первая ставка, поэтому я чётко её помнил. К счастью, букмекер BetFred заплатил выигрыш, сравнив мой почерк с образцом", — цитирует Фосетта Mirror.