Макгрегор — Мейвезер: 83% от общего числа ставок сделаны на победу ирландца

Букмекеры продолжают принимать ставки на поединок боксёра Флойда Мейвезера-младшего и чемпиона UFC Конора Макгрегора. Операторы были вынуждены снизить коэффициент на победу Макгрегора из-за вала ставок на ирландца.

«Мы были вынуждены понизить коэффициенты на победу Макгрегора после огромного интереса со стороны игроков. Но этого следовало ожидать после недавних пресс-конференций», — сказал аналитик Лид Эванс из Paddy Power.

Букмекерская компания William Hill отметила, что 83% от общего числа ставок сделаны на победу Макгрегора.

Поединок между Мейвезером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе по правилам бокса.