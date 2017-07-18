БК «Леон»: довольны ростом числа наших клиентов в первой половине 2017 года

В букмекерской компании «Леон» положительно оценили свою работу на российском рынке интерактивных ставок за первые шесть месяцев 2017 года.



Официальное открытие сайта компании в доменной зоне .ru в тестовом режиме состоялось в конце 2016 года. Вскоре БК запустила приём ставок через ЦУПИС СРО «Ассоциация букмекерских контор», участником которой компания является.

Затем в «Леон» сделали акцент на активной маркетинговой кампании по популяризации бренда. В рамках стратегии продвижения БК на рынке в 2017 году уже подписаны спонсорские соглашения с ФК «Зенит», «Урал», «Крылья Советов» и «СКА-Хабаровск». Помимо этого, совсем недавно официальным послом бренда стал футболист Роман Широков.



«Точная цифра является коммерческой тайной, но могу уверить, что с начала 2017 года и по сей момент мы наблюдаем стабильный рост числа клиентов, которые зарегистрировались и играют на нашем сайте. Это означает, что игроки доверяют ЛЕОН, им нравится уровень нашего сервиса, широта линий на спортивные события и предлагаемые коэффициенты», — отметила пресс-секретарь «Леон» Алёна Шеянова.