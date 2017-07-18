Прогноз Карпина на матч «Динамо» — «Спартак»: красно-белые победят, и оба забьют

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин дал прогноз на московское дерби «Динамо» — «Спартак» в первом туре РФПЛ.



Ставка: победа «Спартака» и оба забьют за 3.96 (см. все коэффициенты на матч)

«Динамо» играет дома после годичного перерыва и пребывания в ФНЛ. Команда очень хорошо выступила в ФНЛ, победила с большим отрывом и вышла в РФПЛ. Не совсем понятно, в каком состоянии команда отыграет первый матч в сезоне. У «Спартака» также была нагрузка, как и у «Локомотива», в пятничном матче. Восстановиться до конца вряд ли получится. «Спартак» — чемпион страны и играет против команды, которая вышла из ФНЛ, и это для неё первый матч после возвращения. Поставлю на победу «Спартака», но «Динамо» сможет забить", — рассказал Карпин.

Встреча «Динамо» и «Спартака» состоится сегодня, 18 июля, на стадионе «Арена Химки». Начало — в 19:30.