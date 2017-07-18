«Локомотив» — «Арсенал» (Тула): прогноз «Чемпионата» на матч РФПЛ

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков подготовил прогноз на матч 1-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Арсенал» (Тула).

Ставка: победа «Локомотива» и тотал меньше 3,5 мяча с коэффициентом 1.79 (см. все коэффициенты на матч).

«Локомотив» мы уже могли видеть в матче со «Спартаком» за Суперкубок. Но в сегодняшней встрече, скорее всего, «железнодорожники» будут гораздо больше времени проводить с мячом. Всё-таки «Арсенал» по составу одна из слабейших команд лиги, пока она совсем не укрепилась. Чего от неё ждать сейчас? Вряд ли чего-то вразумительного. «Локомотив», безусловно, гораздо сильнее, но будет сказываться усталость от длительного противостояния со «Спартаком». Хозяева должны победить, но града голов ожидать не стоит».

Встреча «Локомотива» и «Арсенала» состоится 18 июля. Начало — в 19:30 мск.