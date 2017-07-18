Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

«Динамо» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата» на матч РФПЛ

18 июля 2017, вторник. 16:36. Ставки

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков подготовил прогноз на матч 1-го тура РФПЛ «Динамо» — «Спартак».

Ставка: тотал угловых «Спартака» меньше 6,5 с коэффициентом 1.73 (см. все коэффициенты на матч).

«Спартак» по прошлому сезону не славился особым желанием исполнять угловые. Команда использовала фланги, когда соперник оборонялся большим числом, но по возможности проводила атаки со смещением крайних нападающих в центр, не используя прострелы. В недавнем матче с «Локомотивом» красно-белые исполнили почти полтора десятка корнеров, но это было следствием серьёзнейшего давления. Сомневаюсь, что за короткий срок, а тем более после 120 минут игры с «Локомотивом», подопечные Карреры смогут показать такое же движение и рвение. Поэтому, на мой взгляд, стоит обратить внимание на вариант «индивидуальный тотал угловых „Спартака“ меньше 6,5».

Встреча «Динамо» и «Спартака» состоится 18 июля. Начало — в 19:30 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Динамо Москва ФК Спартак Бесплатные прогнозы
Новости. Ставки
18 июля 2017, вторник
16:36 «Динамо» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата» на матч РФПЛ
16:15 «Локомотив» — «Арсенал» (Тула): прогноз «Чемпионата» на матч РФПЛ
13:16 «Динамо» — «Спартак»: статистическое превью матча
13:11 Эксперты: Неймар никуда не уйдёт из «Барселоны» этим летом
10:45 Букмекеры оценили шансы «Спартака» начать защиту титула с победы над «Динамо»
06:22 Прогноз Карпина на матч «Динамо» — «Спартак»: красно-белые победят, и оба забьют
05:11 БК «Леон»: довольны ростом числа наших клиентов в первой половине 2017 года
05:06 Прогноз Лепёхина на матч «Динамо» — «Спартак»: минимальная победа красно-белых
17 июля 2017, понедельник
23:39 Аналитики: «Милан» — аутсайдер игры Международного кубка чемпионов с «Боруссией»
21:26 Макгрегор — Мейвезер: 83% от общего числа ставок сделаны на победу ирландца
17:37 Фанат выиграл $ 210 тыс., поставив на победу Федерера на Уимблдоне
15:20 Доходы бюджета РФ от проведения лотерей составили миллиард рублей в 2016 году
15:00 Tempobet стала спонсором футбольного клуба «Престон Норт Энд» из Чемпионшипа
13:30 Феттель не помешает Хэмилтону стать чемпионом Формулы-1, убеждены букмекеры
11:45 Букмекеры оценили шансы Федерера выиграть US Open
10:00 Фанат «Сити» выиграл £ 2 тыс., поставив 7 лет назад на переход Руни в «Эвертон»
16 июля 2017, воскресенье
23:21 БК «Леон» стала титульным спонсором ФК «СКА-Хабаровск»
13:30 Букмекеры: «Ахмат» выиграет у «Амкара» в Грозном на глазах Роналдиньо
11:45 Волейболистки сборной России победят Нидерланды на Гран-при, убеждены эксперты
10:00 Согласно котировкам Федерер в финале Уимблдона разгромит Чилича
09:00 Аналитики: Хэмилтон выиграет Гран-при Великобритании, Квят не попадёт в очки
15 июля 2017, суббота
23:15 Букмекеры оценили шансы «СКА-Хабаровск» отобрать очки у «Зенита»
17:30 Букмекер STS стал новым спонсором футбольной команды «Ягеллония» из Польши
16:00 «Шахтёр» — «Динамо» Киев: эксперты назвали фаворита игры за Суперкубок Украины
14:45 Букмекеры оценили шансы Слуцкого выиграть первый матч у руля «Халл Сити»
14:30 Аналитики: волейболистки сборной России разгромят Бельгию в матче Гран-при
13:40 Гарбинье Мугуруса — Винус Уильямс: прогноз Анны Чакветадзе
13:00 Федерация баскетбола Австралии заключила соглашение с Genius Sports
11:30 Букмекеры оценили шансы «Анжи» отобрать очки у ЦСКА в первом туре РФПЛ
10:00 Согласно котировкам Винус Уильямс проиграет Мугурусе в финале Уимблдона
14 июля 2017, пятница
20:44 ФК «Локомотив»: 1xBet подготовил уникальные ставки на игры нашего клуба
19:25 Букмекер: 88% игроков ставят на победу «Спартака» над «Локомотивом»
18:10 FA выдвинула официальные обвинения вратарю, который ел пирог во время матча
17:00 Букмекеры назвали фаворита РФПЛ сезона-2017/18
15:19 Winamax стала спонсором французского футбольного клуба «Анже»
13:38 Букмекеры: шансы ЦСКА пройти АЕК — 63%
13:26 БК «1хСтавка» стала партнёром ФК «Краснодар»
13:20 Эксперты: женская сборная России по волейболу победит доминиканок на Гран-при
12:54 Комитет Госдумы поддержал запрет ставок на детско-юношеские соревнования
12:40 БК «Пари-Матч» стала официальным букмекером «Ростова»
12:00 Аналитики: Федерер разгромит Бердыха в полуфинале Уимблдона
11:15 «Спартак» — «Локомотив»: букмекеры назвали фаворита матча за Суперкубок России
09:30 Согласно котировкам Макарова и Веснина выйдут в финал Уимблдона в парах
03:22 Прогноз Гутцайта на матч «Спартак» — «Локомотив»: победа «Локо» с форой (0)
13 июля 2017, четверг
19:40 Букмекеры: Ибрагимович продолжит карьеру в MLS. Вариант с «Зенитом» не исключён
Все новости RSS
Партнерский контент
Какой способ идентификации для легальных букмекерских контор для вас наиболее предпочтителен?
Архив →
© championat.com, 2000–2017