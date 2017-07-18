«Динамо» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата» на матч РФПЛ

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков подготовил прогноз на матч 1-го тура РФПЛ «Динамо» — «Спартак».

Ставка: тотал угловых «Спартака» меньше 6,5 с коэффициентом 1.73 (см. все коэффициенты на матч).

«Спартак» по прошлому сезону не славился особым желанием исполнять угловые. Команда использовала фланги, когда соперник оборонялся большим числом, но по возможности проводила атаки со смещением крайних нападающих в центр, не используя прострелы. В недавнем матче с «Локомотивом» красно-белые исполнили почти полтора десятка корнеров, но это было следствием серьёзнейшего давления. Сомневаюсь, что за короткий срок, а тем более после 120 минут игры с «Локомотивом», подопечные Карреры смогут показать такое же движение и рвение. Поэтому, на мой взгляд, стоит обратить внимание на вариант «индивидуальный тотал угловых „Спартака“ меньше 6,5».

Встреча «Динамо» и «Спартака» состоится 18 июля. Начало — в 19:30 мск.