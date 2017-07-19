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Букмекеры: «Зенит» — фаворит РФПЛ сезона-2017/18, шансы «Спартака» — 28%

19 июля 2017, среда. 09:30. Ставки

Вчера, 18 июля, двумя матчами завершился первый тур Российской футбольной Премьер-Лиги сезона-2017/18. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.

Аналитики считают главным фаворитом «Зенит» (2.16). Также в число основных претендентов входят «Спартак» (3.54, 28%), ЦСКА (4.00) и «Рубин» (10.50) (см. все коэффициенты).

Ниже оцениваются шансы «Краснодара» (19.0), «Ахмата» (36.0) и «Локомотива» (56.0). Следом идут «Динамо» и «Ростов» (по 176.0). На победу одной из оставшихся команд предлагают поставить за 1000.0.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Ставки
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