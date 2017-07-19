Букмекеры: Андрей Иван из «Краснодара» сделает кульбит после гола в РФПЛ

На этой неделе ФК «Краснодар» укрепил свою атакующую линию Андреем Иваном. 20-летний нападающий национальной сборной Румынии перешёл в ряды «горожан» из клуба «Университатя» (Крайова) и подписал с «горожанами» личный контракт сроком на пять лет.

Иван в интервью Sport.ro рассказал о необычном пункте в контракте. «В соглашении прописан пункт, по которому мне разрешается делать кульбиты после каждого гола. Я смогу радоваться голам так, как мне захочется».

Букмекеры уверены, что Иван выполнит кульбит после забитого гола в РФПЛ сезона-2017/18 и предлагают поставить на это за 1.50. (см. все коэффициенты).