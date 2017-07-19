«Русенборг» — «Дандолк»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков подготовил прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Русенборг» — «Дандолк».

Ставка: тотал меньше 2,5 мяча с коэффициентом 2.07 (см. все коэффициенты на матч).

«Русенборг» и «Дандолк» определяют, кому предстоит сыграть с «Селтиком» в следующей стадии. Шотландцы после гостевого успеха 2:0 наверняка там окажутся. Норвежцы и ирландцы в первой встрече сыграли вничью — 1:1. Но такой результат ещё не делает «Русенборг» однозначным фаворитом. «Дандолк» в последние годы постоянно выигрывает национальный чемпионат, играет в квалификации еврокубков, а в прошлом сезоне ещё и в основной турнир Лиги Европы попал. Опыт накоплен. Команда чрезвычайно неуступчивая. Даже несмотря на счёт 1:1 после домашней игры, «Дандолк» будет играть максимально аккуратно, от обороны. Он будет искать шансы в контратаках, ждать оплошности от норвежцев, которые дома всё равно будут раскрываться.

«Дандолк» — «низовая» команда, града голов в её матчах трудно дождаться. Так что и здесь рискну спрогнозировать вариант «тотал меньше 2,5 мяча».

Встреча «Русенборга» и «Дандолка» состоится 19 июля. Начало — в 20:15 мск.