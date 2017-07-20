Три матча Уимблдона-2017 могли быть договорными

Антикоррупционная служба Tennis Integrity Unit (TIU), которая следит за целостностью игры, проверит три матча Уимблдона-2017 на предмет нечестной борьбы. Основанием для проверки послужили аномальные ставки на эти встречи.

Под подозрение попал один матч основной сетки Уимблдона и две игры квалификации. Также расследование будет проведено в отношении одного матча Ролан Гаррос и четырех игр ATP и WTA.

Остальные 45 подозрительных матчей во втором квартале 2017 года были на низкоуровневых соревнованиях — «челленджерах», «фьючерсках» и турнирах серии ITF.