«Галатасарай» — «Эстерсунд»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги Европы

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков подготовил прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы «Галатасарай» — «Эстерсунд».

Ставка: победа «Галатасарая» с форой (-1,5) мяча с коэффициентом 1.87 (см. все ставки на матч).

«Сенсационно „Галатасарай“ уступил в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы шведскому „Эстерсунду“, да ещё и 0:2 с голом в компенсированное время. Теперь нужно отыгрываться дома, а иначе голова наставника команда Игора Тудора полетит немедленно. В Турции ждать не будут. Да и это просто позор для великого „Галатасарая“ не пройти шведский клуб, который после первого круга идёт лишь пятым во внутреннем первенстве.

Не сказать, что сейчас у «Галатасарая» мощнейший состав, но в нём достаточно футболистов серьёзного уровня. Не зря же брали Бафетимби Гомиса, Мариано и Белханда. Есть местные крепкие ребята — тот же Селчук Инан. В любом случае класс «Галатасарая» намного выше. А играть у него в гостях — это настоящий ад. Шведы могут дрогнуть. Ставлю на победу хозяев минимум в два мяча".

Встреча «Галатасарая» и «Эстерсунда» состоится 20 июля. Начало — в 20:30 мск.