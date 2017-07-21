В России запретили использовать анонимайзеры

Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект, запрещающий использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам.

Теперь владельцам анонимайзеров и VPN-сервисов запрещено предоставлять доступ к сайтам, которые заблокированы на территории России. Также, согласно поправкам, Роскомнадзор получает право блокировать сайты, где будет размещена информация о средствах обхода блокировок. Также закон предписывает операторам поисковых систем прекращать на территории России выдачу ссылок на информационные ресурсы, включенные в перечень Роскомнадзора.

Авторами инициативы выступили в начале июня депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).