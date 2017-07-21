Эксперты: «Зенит» и «Краснодар» без проблем выйдут в следующий раунд Лиги Европы

20 июня стали известны соперники «Зенита» и «Краснодара» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2017/18.

Команда из Санкт-Петербурга встретится с израильским клубом «Бней-Йегуда», «Краснодар» сыграет с датским «Люнгбю».

Аналитики букмекерских контор оценили шансы российских команд выйти в следующий раунд турнира. Согласно коэффициентам, шансы «Зенита» пройти «Бней-Йегуда» составляют 93% (коэффициент 1.03). На проход израильского клуба предлагается ставить за 13.50 (7%).

Уверенным фаворитом в своей паре, исходя из котировок, является и «Краснодар». На проход «горожан» можно поставить за 1.10 (87%). Шансы «Люнгбю» котируются за 7.20, что составляет 13% (см. все коэффициенты на матчи).

Первый матч между «Краснодаром» и «Люнгбю» пройдёт 27 июля в России, ответный — 3 августа в Дании. Первая встреча «Зенит» и «Бней-Йегуда» состоится 27 июля в Израиле, ответная — 3 августа в Санкт-Петербурге.