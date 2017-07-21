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Калифорния присоединилась к призыву о легализации ставок на спорт в США

21 июля 2017, пятница. 17:30. Ставки

Калифорния присоединилась к призыву нескольких американских штатов о более широкой легализации ставок на спорт в США.

Член ассамблеи Адам К. Грей, также являющийся председателем комитета правительственных организаций ассамблеи Калифорнии, выдвинул конституционную поправку, разрешающую ставки на спорт в штате в случае изменения федерального закона.

В заявлении Грей сказал, что поправка ACA 18 является реакцией на обещание Верховного суда США рассмотреть апелляцию штата Нью-Джерси по легализации ставок на спорт.

В настоящее время ставки на спорт являются законными только в четырёх штатах США, включая Неваду, хотя ряд других штатов призвали расширить действующие законы и позволить им предлагать аналогичные услуги в пределах своих юрисдикционных границ.

Источник: Igamingbusiness Сообщить об ошибке
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Игорный бизнес
Новости. Ставки
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