Калифорния присоединилась к призыву о легализации ставок на спорт в США

Калифорния присоединилась к призыву нескольких американских штатов о более широкой легализации ставок на спорт в США.



Член ассамблеи Адам К. Грей, также являющийся председателем комитета правительственных организаций ассамблеи Калифорнии, выдвинул конституционную поправку, разрешающую ставки на спорт в штате в случае изменения федерального закона.



В заявлении Грей сказал, что поправка ACA 18 является реакцией на обещание Верховного суда США рассмотреть апелляцию штата Нью-Джерси по легализации ставок на спорт.



В настоящее время ставки на спорт являются законными только в четырёх штатах США, включая Неваду, хотя ряд других штатов призвали расширить действующие законы и позволить им предлагать аналогичные услуги в пределах своих юрисдикционных границ.