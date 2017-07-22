Букмекеры не видят фаворита в матче женских волейбольных сборных Японии и России

23 июля в матче Мирового Гран-при по волейболу сыграют женские сборные Японии и России. Начало игры — в 08:15 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Японии за 1.92. Шансы России оценены в 1.95 (см. все коэффициенты).



Коэффициент на победу россиянок с форой "+1,5 партии" — 1.43, а на победу Японии с форой "-1,5 сета" — 2.74.



Наиболее вероятным результатом матча букмекеры видят победу сборной России в четырёх партиях (4.90). Поставить на победу России 3:2 можно за 5.00, коэффициент на выигрыш японок в пяти сетах — 5.10.