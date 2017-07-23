Прогноз Галямина на матч «Уфа» — «Спартак»: красно-белые пропустят, но победят

Бывший защитник московского ЦСКА, испанских «Эспаньола» и «Мериды», а также сборной России Дмитрий Галямин дал прогноз на матч второго тура РФПЛ «Уфа» — «Спартак».

«Уфа» — команда, которая забивает не очень много, то есть с точки зрения количества голов они никогда не демонстрировали хороших результатов. Понятно, что на сегодняшний день «Спартак» сильнее. Поэтому ставлю на победу «Спартака» с разницей в один мяч», — рассказал Галямин корреспонденту «Чемпионата».

Букмекеры считают фаворитом «Спартак» и предлагают поставить на красно-белых за 1.66. Шансы «Уфы» на победу оценены коэффициентом 6.05. Поставить на ничью можно за 3.88. Победа красно-белых при условии, что забить сумеют обе команды, «стоит» 4.54 (см. все коэффициенты на матч).