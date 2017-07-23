По мнению аналитиков, «Барселона» не сможет удержать Неймара от перехода в «ПСЖ»

Накануне СМИ сообщили, что нападающий «Барселоны» Неймар готов перейти в «ПСЖ» и уже согласовал с парижанами условия личного контракта: форвард подпишет контракт сроком на четыре года с зарплатой около € 30 млн в год и получит большой бонус за переход в клуб.

В связи с этим букмекеры скорректировали линию на клуб, в котором Неймар окажется к закрытию летнего трансферного окна. По мнению аналитиков, им станет «ПСЖ» (1.43) (см. все коэффициенты)

Шансы «Барселоны» удержать Неймара оценены в 2.02. Также в числе претендентов называются «МЮ» (41.0) и «Манчестер Сити» (51.0).