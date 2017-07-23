«Реал» — «МЮ»: букмекеры назвали фаворита матча Международного кубка чемпионов

Букмекеры назвали фаворита матча Международного кубка чемпионов «Реал» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи, которая пройдёт 24 июля, запланировано на 0:05 по московскому времени.



Букмекеры считают «МЮ» аутсайдером и предлагают поставить на «дьяволов» за 3.40. Шансы «Реала» на победу оценены коэффициентом 2.18. Поставить на ничью можно за 3.64 (см. все коэффициенты на матч).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.79, а на ТМ 2,5 гола — за 2.14.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.58. Самые вероятные авторы голов — Ромелу Лукаку (2.40) и Карим Бензема (2.45).