Прогноз Галямина на матч «Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: команды сыграют вничью

Бывший защитник московского ЦСКА, испанских «Эспаньола» и «Мериды», а также сборной России Дмитрий Галямин дал прогноз на матч второго тура РФПЛ «Арсенал» — «СКА-Хабаровск».

«В первом туре мне понравилась и та, и другая команда. На мой взгляд, игра будет равной, поэтому рискну поставить на ничью – 1:1», — рассказал Галямин корреспонденту «Чемпионата».

Букмекеры считают фаворитом «Арсенал» и предлагают поставить на туляков за 1.91. Шансы «СКА-Хабаровск» на победу оценены коэффициентом 4.88. Поставить на ничью можно за 3.34, а на то, что гости не проиграют, — за 1.93 (см. все коэффициенты на матч).