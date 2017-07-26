«Реал» точно купит Мбаппе у «Монако» этим летом, не сомневаются эксперты

Накануне «Монако» решительно опроверг появившуюся информацию в испанском издании Marca, согласно которой «Реал» достиг договорённости с монегасками о приобретении нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Marca сообщила, что клубы согласовали сумму трансфера, которая составит € 160 млн, а ещё € 20 млн будут выплачены в качестве различных бонусов.

Несмотря на это, букмекеры убеждены, что к концу летнего трансферного окна Мбаппе будет игроком «Реала», и предлагают поставить на такое развитие событий за 1.29 (см. все коэффициенты).

Шансы «Монако» удержать Мбаппе оценены в 2.08. Следом идут «Манчестер Сити» (15.0), «Барселона» (17.0) и «ПСЖ» (21.0).