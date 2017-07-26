В БК «Олимп» одобрили запрет анонимайзеров в России

В букмекерской конторе «Олимп» прокомментировали принятие Госдумой закона о запрете использования анонимайзеров и VPN-сервисов для доступа к интернет-ресурсам, включённым в чёрный список Роскомнадзора.



В компании отметили, что в отношении букмекерской отрасли данное нововведение любопытно тем, что должно напрямую коснуться бизнеса нелегальных онлайн-БК, которые предоставляют услуги российским игрокам по офшорным лицензиям и являются запрещёнными в России.



«Мы как российский легальный букмекер смотрим на данную инициативу государства положительно. Все меры, направленные на чёткое правовое регулирование, прозрачность отечественного беттинг-рынка и поддержку спорта, в нашей копании воспринимаются исключительно позитивно», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Олимпа».



В компании добавили, что будут мониторить ситуацию относительно того, как соответствующие госорганы собираются технологически выполнять новые запретительные требования.

В России запретили использовать анонимайзеры