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Прогноз Андронова на матч «Динамо» (Киев) — «Янг Бойз»: уверенная победа киевлян

26 июля 2017, среда. 16:32. Ставки

Спортивный журналист Алексей Андронов сделал прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» (Киев) — «Янг Бойз».

Ставка: победа «Динамо» Киев с форой "-1" за 1.85 (см. все коэффициенты на матч)

«Понятно, что перед киевским «Динамо» стоит задача выйти в групповой турнир. «Янг Бойз» в прошлом году на этой стадии выбил «Шахтёр», так что, думаю, никакой недооценки со стороны киевлян быть не может. Команда неудачно стартовала в сезоне, проиграв матч за Суперкубок, но сумела исправиться, обыграв «Шахтёр» в национальном чемпионате в минувшие выходные. И теперь «Динамо» должно подходить в хорошем настроении к этой встрече. Вряд ли «Янг Бойз» будет претендовать на победу в Киеве. Скорее всего, швейцарцы постараются удержать ничью или хотя бы забить гол. «Динамо» вижу фаворитом игры», — рассказал Андронов.

Матч «Динамо» (Киев) — «Янг Бойз» состоится 26 июля на стадионе «Олимпийский» в столице Украины. Начало — в 19:30 мск.

Источник: Рейтинг букмекеров Сообщить об ошибке
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