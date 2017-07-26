Grosvenor Casinos стала спонсором английского футбольного клуба «Фулхэм»

Английский футбольный клуб «Фулхэм» подтвердил, что игорная компания Grosvenor Casinos, которая принадлежит Rank Group, станет «главным партнёром команды» начиная с сезона-2017/18.

Соглашение рассчитано на два года. Логотип оператора появится на лицевой стороне игровой формы лондонского клуба. Помимо этого Grosvenor Casinos получит право на размещение рекламы на стадионе «Фулхэма» в дни проведения домашних матчей.

В минувшем сезоне Чемпионшипа «Фулхэм» проиграл «Редингу» в полуфинале плей-офф за место в АПЛ.