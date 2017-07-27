175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Согласно котировкам, «Краснодар» легко победит «Люнгбю» в матче квалификации ЛЕ

27 июля 2017, четверг. 10:00. Ставки

Букмекеры назвали фаворита первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодар» — «Люнгбю» (Дания). Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Букмекеры отдают преимущество «Краснодару» и предлагают поставить на российский клуб за 1.23. Шансы «Люнгбю» на победу оценены коэффициентом 16.0. Поставить на ничью можно за 6.60. (см. все коэффициенты на матч).

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.82, а на ТМ 2,5 гола — за 2.10.

Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 2.89. Самые вероятные авторы голов — Жоаозиньо (2.30) и Вандерсон (2.48).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Краснодар коэффициенты
Новости. Ставки
27 июля 2017, четверг
10:00 Согласно котировкам, «Краснодар» легко победит «Люнгбю» в матче квалификации ЛЕ
02:38 СРО букмекеров: рады тому, что «Марафон» начал принимать интерактивные ставки
26 июля 2017, среда
20:15 Grosvenor Casinos стала спонсором английского футбольного клуба «Фулхэм»
18:45 «Реал» победит «Ман Сити» в Международном кубке чемпионов, считают букмекеры
17:06 Владелец Unibet и 32Red зафиксировал рекордный валовый доход во втором квартале
16:32 Прогноз Андронова на матч «Динамо» (Киев) — «Янг Бойз»: уверенная победа киевлян
15:00 «ПСЖ» — «Ювентус»: эксперты назвали фаворита игры Международного кубка чемпионов
13:42 Согласно котировкам «Барселона» победит «МЮ» в Международном кубке чемпионов
12:00 Президент СРО букмекеров: запрет анонимайзеров нужный, но сложнореализуемый
11:53 В БК «Олимп» одобрили запрет анонимайзеров в России
10:00 Букмекеры оценили шансы «Динамо» (Киев) победить «Янг Бойз» в Лиге чемпионов
00:39 «Реал» точно купит Мбаппе у «Монако» этим летом, не сомневаются эксперты
25 июля 2017, вторник
18:45 «Тоттенхэм» победит «Рому» в Международном кубке чемпионов, считают букмекеры
17:00 Аналитики: Кинг и Мейлутите не помешают Ефимовой выиграть ЧМ на 100 м брассом
16:53 Прогноз Карпина на матч АЕК — ЦСКА: Акинфеев пропустит, но «армейцы» победят
14:30 Букмекеры оценили шансы Слуцкого выиграть третий матч подряд с «Халлом»
13:06 Прогноз Бышовца на матч АЕК — ЦСКА: «армейцы» будут ближе к победе
12:30 Аналитики: шансы женской сборной России победить Германию на Евро-2017 — 3%
11:34 Сергеев: имидж беттинга в России подпорчен коллегами «с земли»
11:28 1493 игорных сайта заблокировано в России за неделю, лидирует БК Fonbet
10:00 Букмекеры оценили шансы Акинфеева не пропустить в первом матче ЛЧ с АЕК
24 июля 2017, понедельник
22:28 Аналитики: «Челси» — аутсайдер матча Международного кубка чемпионов с «Баварией»
21:48 Букмекеры назвали фаворитов на первую тренерскую отставку сезона в АПЛ
21:17 Сергеев: букмекеры в России заняли пустующую нишу спортивного спонсорства
16:44 «Матч ТВ» планирует открыть собственную букмекерскую контору
16:38 Ladbrokes Coral Group будет транслировать скачки с 22 ипподромов в своих ППС
15:08 Прогноз Галямина на матч «Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: команды сыграют вничью
14:30 Евросоюз хочет, чтобы букмекеры проверяли клиентов, сделавших ставки на € 2 тыс.
13:42 Минфин подготовил ряд поправок для букмекеров в закон об азартных играх
12:06 Международная федерация плавания запретила рекламу букмекеров на своих турнирах
11:45 Тульский «Арсенал» выиграет у «СКА-Хабаровск» в матче РФПЛ, уверены букмекеры
10:00 Аналитики: Италия победит женскую сборную России в 1/4 финала ЧМ по водному поло
23 июля 2017, воскресенье
16:00 «Реал» — «МЮ»: букмекеры назвали фаворита матча Международного кубка чемпионов
14:15 По мнению аналитиков, «Барселона» не сможет удержать Неймара от перехода в «ПСЖ»
13:06 Генич: «Динамо» победит «Урал» во втором туре РФПЛ
12:30 «Ахмат» — аутсайдер матча 2-го тура РФПЛ с «Ростовом», убеждены эксперты
11:38 Прогноз Галямина на матч «Уфа» — «Спартак»: красно-белые пропустят, но победят
10:45 Аналитики: Испания выбьет сборную России с ЧМ-2017 по водному поло
09:00 Букмекеры оценили шансы «Спартака» выиграть у «Уфы» на выезде во 2-м туре РФПЛ
22 июля 2017, суббота
21:35 Букмекеры не видят фаворита в матче женских волейбольных сборных Японии и России
18:00 Аналитики: «Барселона» — фаворит матча Международного кубка чемпионов с «Юве»
15:00 Акции Paddy Power подешевели на 15 % за месяц
13:30 Женская сборная России по футболу не выйдет из группы на Евро, уверены аналитики
12:00 Букмекеры оценили шансы «Рубина» отобрать очки у «Зенита»
10:30 В Австралии футболист оштрафован за ставки на матчи
Все новости RSS
Партнерский контент