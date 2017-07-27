Согласно котировкам, «Краснодар» легко победит «Люнгбю» в матче квалификации ЛЕ

Букмекеры назвали фаворита первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодар» — «Люнгбю» (Дания). Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Букмекеры отдают преимущество «Краснодару» и предлагают поставить на российский клуб за 1.23. Шансы «Люнгбю» на победу оценены коэффициентом 16.0. Поставить на ничью можно за 6.60. (см. все коэффициенты на матч).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.82, а на ТМ 2,5 гола — за 2.10.



Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 2.89. Самые вероятные авторы голов — Жоаозиньо (2.30) и Вандерсон (2.48).