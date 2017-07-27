Во Франции установлены новые рекорды по обороту и выручке от ставок на спорт

Индустрия ставок на спорт во Франции установила новые рекорды по обороту и выручке во втором квартале 2017 года.



Цифры, опубликованные 26 июля французским регулятором азартных игр ARJEL, показывают, что в течение трёх месяцев до 30 июня оборот ставок на спорт составил € 636 млн, что на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Это новый рекорд за квартал для французского рынка.

Доход от ставок на спорт составил € 111 млн, что на 22% больше по сравнению с предыдущим годом. Количество женщин, делающих ставки на спорт во Франции, увеличилось на 5% и составило 80 тыс.