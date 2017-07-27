Прогноз Карпина на матч «Бней Иегуда» — «Зенит»: петербуржцы не пропустят

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин дал прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Бней Иегуда» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» всухую за 1.91 (см. все коэффициенты на матч)

«В принципе, здесь расклад сил аналогичен паре «Краснодар» — «Люнгбю». Российский клуб сильнее по всем параметрам. И по составу, по амбициям, по всему. Неравные соперники.



Понятно, что внимательно играть нужно со всеми, нельзя недооценивать даже самые неизвестные клубы, сейчас уже все научились играть в футбол. Но, думаю, у «Зенита» с недооценкой соперника проблем не будет при Манчини. Итальянец сейчас только осваивается в новом клубе, провалы ему абсолютно ни к чему.



Жду победы «Зенита». Причём нет уверенности, что «Бней Иегуда» сумеет забить. Поэтому, пожалуй, поставлю на сухую победу российского клуба», — отметил Карпин

Матч «Бней Иегуда» — «Зенит» состоится сегодня, 27 июля на стадионе «Хамошава» в Петах-Тикве. Начало — в 20:30 мск.