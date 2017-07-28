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Ladbrokes Coral показал сильную онлайн-эффективность в первой половине 2017 года

28 июля 2017, пятница. 10:00. Ставки

Зарегистрированный в Великобритании оператор азартных игр Ladbrokes Coral в первой половине 2017 года продемонстрировал сильную онлайн-эффективность, в то время как отдел розничной торговли проявил себя хуже.

В опубликованном 27 июля торговом выпуске Ladbrokes Coral сообщила, что показатели за первое полугодие соответствуют ожиданиям. Выручка оператора выросла всего на 1%, но ожидается, что операционная прибыль составит от £ 153,3 млн до £ 153,8 млн фунтов стерлингов, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Цифровая выручка выросла на 21% в годовом исчислении (14% в постоянных валютных условиях), в основном благодаря ставкам на спорт. Доходы от цифровых игр выросли на 11% по сравнению с предыдущим годом. При этом на рынке розничной торговли доход оператора упал на 6%

Источник: CalvinAyre Сообщить об ошибке
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Ladbrokes Coral Игорный бизнес
Новости. Ставки
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