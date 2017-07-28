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Доход гемблинг-операторов Испании во 2-м квартале 2017 года составил € 121,3 млн

28 июля 2017, пятница. 11:45. Ставки

Регулируемый рынок онлайн азартных игр в Испании просел по объёму доходов во втором квартале 2017 года.

Данные, выпущенные на этой неделе испанским игровым регулятором Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), показывают, что локально лицензированные игорные сайты получили доход в размере € 121,3 млн за три месяца, закончившихся 30 июня. Это на 22,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 4,5% меньше, чем в первом квартале 2017 года.

Та же ситуация была с показателями первого квартала: доход был на 20% выше, чем в первом квартале 2016 года, но на 2,4% ниже, чем в четвёртом квартале 2016 года.

Выручка от спортивных ставок выросла на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила € 60,1 млн. Эта цифра почти на 15% меньше, чем показатель в € 70,6 млн, зафиксированный в первом квартале.

На ставки в реальном времени приходилось 70% от числа ставок во втором квартале и около 68,5% от общего дохода.

Источник: CalvinAyre Сообщить об ошибке
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Игорный бизнес
Новости. Ставки
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