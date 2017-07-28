Дисквалификация Бартона за ставки сокращена на пять месяцев

Английский полузащитник Джои Бартон добился сокращения дисквалификации за ставки в букмекерских конторах, сообщает The Sun.

Теперь срок дисквалификации футболиста составляется 13 месяцев, а не 18.

По данным ФА, в период с 2006 по 2016 год Бартон сделал 1260 ставок на футбольные матчи, выступая при этом за английские клубы. Полузащитник полностью признал свою вину.



Во время выступлений за шотландский клуб «Рейнджерс» Бартон уже отбывал дисквалификацию за увлечение беттингом. В Шотландии футболист сознался в совершении 44 ставок на футбольные матчи. При этом Бартон не делал ставок на игры «Рейнджерс». Тогда срок дисквалификации составил 1 матч.