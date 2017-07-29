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Прогноз Карпина на матч «Ахмат» — «Динамо»: грозненцы способны выиграть

29 июля 2017, суббота. 09:45. Ставки

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин дал прогноз на матч третьего тура российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Динамо».

Ставка: победа «Ахмата» и обе команды забьют за 5.5 (см. все коэффициенты на матч)

«Ахмат» дома традиционно играет в агрессивный футбол, пытается задавить соперника. «Динамо» же нужно набирать очки. При не самой плохой игре бело-голубые пока что набрали всего одно очко и снова близки к зоне вылета.

Матч будет упорный, но всё же отдам предпочтение «Ахмату». На своём поле, при своих болельщиках команда из Грозного обычно выступает уверенно, особенно в начале сезона. Но «Динамо» будет биться и забьёт минимум один гол.

Победа «Ахмата», но при условии, что забьют обе команды», — спрогнозировал Карпин.

Матч «Ахмат» — «Динамо» состоится сегодня, 29 июля, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало — в 20:00 мск.

Источник: Рейтинг букмекеров Сообщить об ошибке
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