Прогноз Карпина на матч «Ахмат» — «Динамо»: грозненцы способны выиграть

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин дал прогноз на матч третьего тура российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Динамо».

Ставка: победа «Ахмата» и обе команды забьют за 5.5 (см. все коэффициенты на матч)

«Ахмат» дома традиционно играет в агрессивный футбол, пытается задавить соперника. «Динамо» же нужно набирать очки. При не самой плохой игре бело-голубые пока что набрали всего одно очко и снова близки к зоне вылета.



Матч будет упорный, но всё же отдам предпочтение «Ахмату». На своём поле, при своих болельщиках команда из Грозного обычно выступает уверенно, особенно в начале сезона. Но «Динамо» будет биться и забьёт минимум один гол.



Победа «Ахмата», но при условии, что забьют обе команды», — спрогнозировал Карпин.

Матч «Ахмат» — «Динамо» состоится сегодня, 29 июля, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало — в 20:00 мск.