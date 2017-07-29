Комиссар НБА: жду, что ставки на спорт легализуют в США в течение нескольких лет

Комиссар НБА Адам Сильвер прокомментировал перспективу легализации спортивных азартных игр в Соединённых Штатах и выразил мнение, что это произойдёт в ближайшие годы.



«Я ожидаю, что спортивные ставки будут легализованы в течение нескольких лет. Это обеспечит огромное дополнительное удовольствие для болельщиков.



Я чувствую, что закон об азартных играх точно будет принят в ближайшие несколько лет в Соединённых Штатах», — цитирует Сильвера CBS Sports.

На прошлой неделе Калифорния присоединилась к призыву нескольких американских штатов о более широкой легализации ставок на спорт в США.