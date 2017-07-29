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15% спортсменов признались, что им предлагали сдать матч за последний год

29 июля 2017, суббота. 14:15. Ставки

Исследовательский отчёт программы FIX the FIXING показал тревожную статистику, согласно которой 20% спортсменов знали о договорной игре с участием своей команды за последние 12 месяцев. Ещё 15% спортсменов сообщили, что им за последний год хотя бы раз предлагали поучаствовать в нечестной игре.

Более 600 спортсменов были опрошены в Греции, Франции, Австрии, Ирландии, Великобритании и на Кипре. Респонденты брались из 13 различных видах спорта: футбол, регби, баскетбол, гандбол, волейбол, водное поло, бокс и ММА, бадминтон, теннис, легкая атлетика, плавание, гимнастика и тяжёлая атлетика.

Полученные данные показывают, что почти 34,7% спортсменов считают, что знают о конкретных договорных матчах, в то время как 12,6% спортсменов заявили, что они были вовлечены в нечестную игру.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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