Букмекеры: «Барселона» победит «Реал Мадрид» на Международном кубке чемпионов

30 июля в 3:05 по московскому времени в Майами начнётся матч «Реал Мадрид» — «Барселона» в рамках Международного кубка чемпионов.

Согласно котировкам букмекерских контор, фаворитом встречи является каталонская команда. На победу «Барселоны» предлагается ставить за 2.16. Шансы «Реала» одержать победу оцениваются коэффициентом 3.18. Ничья в основное время матча котируется за 3.86 (см. все коэффициенты на матч).

В случае ничейного исхода в основное время команды определят победителя в серии пенальти. Победа «Барселоны» в серии одиннадцатиметровых оценивается коэффициентом 1.71, «Реала» — 2.25.

Аналитики не сомневаются, что матч будет результативным. Тотал встречи установлен на отметке в 3,5 гола. На ТБ 3,5 предлагается ставить за 2.07, ТМ 3,5 «стоит» 1.83.

Если исходить из коэффициентов, голов в матче следует ждать от Лионеля Месси (1.95), Пако Алькасера (2.15), Карима Бензема (2.45), Луиса Суареса (2.45) и Неймара (2.45). Форвард «Реала» Криштиану Роналду участия во встрече не примет.