Аналитики: Гран-при Венгрии выиграет Феттель, Квят не попадёт в очковую зону

Сегодня, 30 июля, на автодроме «Хунгароринг» состоится гонка одиннадцатого этапа сезона-2017 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Начало гонки запланировано на 15:00 по московскому времени.

Фаворитом гонки эксперты считают гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля (1.45), следом идут его партнёр Кими Райкконен и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (по 6.00). (см. все коэффициенты на гонку).



На победу российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята можно поставить за 501.00. Коэффициентом 101.00 оценивается попадание Квята на подиум. Шансы Даниила набрать очки, попав в десятку лучших, котируются за 2.25.