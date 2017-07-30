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Шарапова — вторая в списке потенциальных победительниц турнира в Стэнфорде

30 июля 2017, воскресенье. 19:38. Ставки

Аналитики букмекерских контор оценили шансы теннисисток одержать победу на стартующем турнире в Стэнфорде, который пройдёт на харде с 31 июля по 6 августа.

Главным претендентом на трофей эксперты считают недавнюю победительницу Уимблдона Гарбинье Мугурусу. Поставить на представительницу Испании предлагается за 4.00 (см. все коэффициенты).

Второй в списке потенциальных победительниц идёт Мария Шарапова. Шансы россиянки котируются за 5.00.

Замыкает тройку Петра Квитова из Чехии (5.50).

Победа других представительниц России расценивается как сенсация. На Анастасию Павлюченкову можно поставить за 15.00, на Наталью Вихлянцеву — за 26.00.

Мария Шарапова, которая пропустила травяной сезон из-за травмы, в своём стартовом матче поспорит с Дженнифер Брэйди из США. Встреча начнётся в ночь с понедельника на вторник в 05:00 по московскому времени.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анастасия Павлюченкова Гарбинье Мугуруса Мария Шарапова Наталья Вихлянцева Петра Квитова
Новости. Ставки
30 июля 2017, воскресенье
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