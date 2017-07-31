Британец выиграет £ 350 тыс., если Элвиса Пресли найдут живым до конца года

Любитель ставок из Великобритании за последние дни сделал серию ставок на то, что музыкант Элвис Пресли, который, по официальной версии, скончался в 1977 году, будет обнаружен живым в 2017 году.

Клиент букмекерской конторы, проживающий в графстве Кент, поставил £ 25 c коэффициентом 2000, однако как только букмекер понизил коэффициент до 1000, необычный игрок сделал ещё ряд ставок на сумму £ 300. В случае, если король рок-н-ролла будет найден живым до окончания календарного года, игрок получит выигрыш в размере £ 350 тыс. (около $ 456 тыс.).

Как известно, смерть Элвиса Пресли породила множество различных теорий о том, что певец на самом деле жив. Согласно одной из версий, Элвис инсценировал свою смерть, чтобы удалиться от надоевшего ему мира шоу-бизнеса.