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Согласно котировкам, Шарапова победит американку Брэйди в Стэнфорде

31 июля 2017, понедельник. 13:30. Ставки

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая пропустила травяной сезон из-за травмы, в своём стартовом матче турнира категории Premier The Bank of the West Classic, который пройдёт на харде в Стэнфорде с 31 июля по 6 августа, поспорит с Дженнифер Брэйди из США. Встреча запланирована в ночь на 1 августа, начало — в 05:00 по московскому времени.

Согласно котировкам, у россиянки не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Шараповой оценивается коэффициентом 1.23. Победа с форой "-5,5" гейма — 1.95 (см. все коэффициенты на матч).

Если Брэйди сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 4.70. На то, что американка сумеет удержать фору в 5,5 гейма, можно поставить за 1.91.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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