Ла Лига запустила своё программное обеспечение для мониторинга «странных» матчей

Ла Лига, которая управляет двумя верхними дивизионами испанского футбола, запустила собственное программное обеспечение для мониторинга матчей в рамках усилий по борьбе с нелегальными ставками и сдачей игр.



Новое программное обеспечение должно вступить в силу с сезона-2017/18 и заменить существующие системы, предоставленные сторонними поставщиками, информирует igamingbusiness.

Ла Лига уже имеет собственное программное обеспечение для борьбы с пиратством и тесно сотрудничает с полицией Испании для решения этой проблемы.