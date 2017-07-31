БК «Фонбет» разработала приложение для персональных компьютеров

Букмекерская компания «Фонбет» запустила приложение под названием Winclient для персонального компьютера.



«Основные достоинства приложения Winclient – это существенная экономия трафика, удобство в отображении событий, высокое качество спортивных трансляций, вход по единожды введённому логину и паролю. Те из наших клиентов, которые заключали пари на ставкоматах, в пунктах приёма ставок, найдут некоторое сходство нашего приложения с уже известными им ставкоматами. Надеемся, что те функции, которые реализованы в нашем приложении, будут по достоинству оценены пользователями», — сообщили в компании «Рейтингу Букмекеров».



БК Фонбет принимает ставки в России с 1994 года. В 2004 году букмекер одним из первых предложил ставки во время спортивных событий – в лайве. С февраля 2017 году компания осуществляет полноценный приём интерактивных ставок от российских пользователей.