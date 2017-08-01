Мадридский «Реал» начал сотрудничать с валютным брокером Exness

Валютный брокер Exness заключил партнёрское соглашение с испанским футбольным клубом «Реал». Действующий чемпион Испании и обладатель Лиги чемпионов подписал годовую сделку с компанией, которая была основана в 2008 году, информирует igamingbusiness.



Exness будет выступать в качестве официального спонсора мадридского клуба и получит право на размещение рекламы в дни проведения домашних матчей команды на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Ранее брокер заключил партнёрскую сделку с командой Формулы-1 «Ред Булл».