Оператор ежедневного фэнтези-спорта FanDuel прекратил работу в Великобритании

Оператор ежедневного фэнтези-спорта (DFS) FanDuel прекратил работу в Великобритании. FanDuel сообщил игрокам о своём решении по электронной почте, а также подтвердил свой уход с рынка при помощи публикации в официальной странице компании в «Твиттере».



В сообщении на сайте FanDuel заявил, что надеется вернуться в Великобританию «в будущем», при этом компания официально не раскрывает причин завершения деятельности.



Игроки, у которых остались средства на счёте, автоматически получат всю сумму на банковскую карту, которая была прикреплена к учётной записи.