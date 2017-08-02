Букмекеры: Шарапова уверенно победит украинку Цуренко во втором круге Стэнфорда

Аналитики букмекерских контор оценили шансы Марии Шараповой в матче против Леси Цуренко во втором круге женского одиночного разряда турнира в Стэнфорде.

Победа россиянки котируется за 1.37. За 1.90 можно поставить на то, что Шарапова пробьёт фору в "-4" гейма. Шансы Цуренко пройти дальше оцениваются коэффициентом 3.24.

Тотал встречи установлен на отметке 21,5 гейма с коэффициентом 1.90 в обе стороны (см. все коэффициенты).

Встреча Шараповой и Цуренко начнётся 3 августа не раньше 00:30 по московскому времени.